400 litre sahte içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kabazlı Mahallesi'nde bir bağ evinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 400 litre sahte içki ile damıtma düzeneği buldu.

Z.K. (60) gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.