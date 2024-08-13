Salihli'de 2 bin 700 yıllık sur duvarı, turizme kazandırılacak

Sur duvarını tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için bu bölgenin üzerine çatı inşa edildi. Bu çatı ile birlikte sur duvarının tamamının ortaya çıkarılması için çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışmalarda hem sur duvarı hem de bu duvarın üzerinde Roma dönemine ait evler ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkartılan bu sur duvarı çok önemli. Çünkü böyle anıtsal bir sur duvarı, Akdeniz ve Anadolu'da hiç yok. Genişliği 20 metre, yüksekliği ise bazı bölgelerde 14 metreye kadar çıkıyor" dedi.