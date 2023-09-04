Salih Uçan ve Cenk Özkacar ayrı çalıştı

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Salih ve Cenk, bir süre sonra sahadan ayrıldı. Tedbir amaçlı dinlendirilen Umut Nayir de takımla çalışmadı. Antrenman için sahaya gelen Umut, daha sonra tesislere döndü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı takım, Ermenistan maçının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.