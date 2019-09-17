Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Salih Uçan, Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerinden bahsetti.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Salih Uçan, "İlk yarı bitmeden 1-1 oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Burada maç döndü bizim adımıza. İkinci yarı golü bulduk bu bizim için avantaj oldu. Yetenekli oyunculara sahibiz, skoru lehimize çevirdiğimizde pas oyununa dönebiliyoruz. Şu anda dörtte dört gidişatımız var. İyi gidiyoruz ayaklarımız yere bassın böyle devam etmek istiyoruz. Takıma alıştım. Güzel geniş bir kadroya sahibiz. Formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Yakındır oynamam" dedi.