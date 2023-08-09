Salih Uçan'dan sözleşme yanıtı!
Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, Neftçi Bakü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Salih Uçan sözleşmesi hakkında soruya da yanıt verdi
Beşiktaş'ta Salih Uçan, UEFA Konferans Ligi 3.tur maçında Neftçi Bakü ile karşılaşması öncesi konuştu.
Azerbaycan'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Salih Uçan, maça ve siyah-beyazlı ekipteki geleceğine dair şu sözleri söyledi:
"Elimden gelen her şeyi takımıma vermek istiyorum. Takım arkadaşlarım her maçı ciddiye alıyor ve her maç bizim için zormuş gibi çıkıyoruz. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda da 2-0 geriye düşüp döndüğümüz maçlar oldu, o yüzden her şeyimizi vererek oynayacağız."
'Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri ne durumda?' sorusu üzerine Salih, "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.