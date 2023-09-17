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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan'dan hakem tepkisi! - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan'dan hakem tepkisi!

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 22:51 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:51
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        Salih Uçan'dan hakem tepkisi!
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        Mücadeleyi değerlendiren Salih, "Golü yiyene kadar maç ortadaydı. Trabzonspor büyük bir takım. İlk golden sonra daha hırslandılar. Biz kötü oynadık. Toparlanamadık. İkinci yarı istekliydik ama baskı yaparken üçüncü golü yedik. Bugün kötü oynadık diyorum sadece." dedi.

        "TRABZON 9 KİŞİ KALABİLİRDİ"

        "Hakemle ilgili nasıl söyleyebilirim... Kırıcı olmadan..." diyerek sözlerini sürdüren Salih, "Hakem kartlarda dikkat etse, Trabzonspor 9 kişi kalabilirdi. Maçın seyri değişebilirdi. Trabzonspor ev sahbi diye korumacı davrandı. Ama biz kötü oynadık. Kabul ediyoruz. Önümüze bakacağız, toparlanacağız. Beşiktaş ilk kez kaybetmedi. Uzun süre sonra kaybettik. Toparlanacağız. Hatalarımıza çalışacağız. Yani uzun süredir de kaybetmedik. Şampiyonluk yolunda rakibimize kaybettik. Üzgünüz. Çok olumsuz konuşmak istemiyorum, önümüze bakacağız." diyerek konuşmasını noktaladı.

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