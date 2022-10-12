Salih Uçan'dan Beşiktaş'a müjde

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılara, Salih Uçan'dan iyi haber geldi.

28 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı.

Sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, teknik direktör Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maç kadrosunda yer alacak.