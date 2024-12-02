Salih Uçan: Artık çıkıp konuşmak zorlaştı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"ARTIK ÇIKIP KONUŞMAK ZORLAŞTI"

Maçı değerlendiren Salih, "Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oynadı. Pozisyonlarımız da vardı. Hatayspor ileri hücumu bekledi, biz de rahat top çevirdik. Rakip ceza sahasında çoğalmamız gerekiyordu. Kontrataktan golü yedik ama biz de golü attık ve toparladık. Sonrasında öne geçebilirdik, net pozisyonları gole çeviremedik. Hatayspor ile berabere kaldık ve kazanamama serisi yakalandı gibi düşünüyorum." dedi.

Maç sonu konuşmanın zorlaşmaya başladığını söyleyen Salih, "Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün.. Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz. Camiamız adına çok üzülüyorum. Bu işin çözümü nasıl olacaksa, onu bulmalıyız. Koskoca bir camia kimseye bu durum yakışmıyor. Camiam adına çok üzgünüm." sözlerini sarf etti.