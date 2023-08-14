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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan'a İtalya'dan talip! - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan'a İtalya'dan talip!

        Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatmayan Salih Uçan'a bir dönem oynadığı İtalya'dan talip çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.08.2023 - 17:53
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          Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatmayan Salih Uçan'a bir dönem oynadığı İtalya'dan talip çıktı.

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          Tutto Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Salih Uçan, gelecek sezon için Genoa'nın radarına girdi.

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          İtalyan ekibinin tecrübeli orta sahanın menajeri ile temasa geçtiği belirtildi.

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          Beşiktaş'ın Salih'le sözleşme uzatma görüşmelerinin akıbeti ise merak konusu oldu.

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