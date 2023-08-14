Salih Uçan'a İtalya'dan talip!
Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatmayan Salih Uçan'a bir dönem oynadığı İtalya'dan talip çıktı
Giriş: 14.08.2023 - 17:53
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Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatmayan Salih Uçan'a bir dönem oynadığı İtalya'dan talip çıktı.
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Tutto Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Salih Uçan, gelecek sezon için Genoa'nın radarına girdi.
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İtalyan ekibinin tecrübeli orta sahanın menajeri ile temasa geçtiği belirtildi.
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Beşiktaş'ın Salih'le sözleşme uzatma görüşmelerinin akıbeti ise merak konusu oldu.