Salih Uçan'a İtalya'dan kanca!
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile beğeni toplayan Salih Uçan'a İtalya'dan talip var. Çizme basını, 29 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile beğenileri toplamıştı.
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İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Sassuolo, Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Uçan'ın peşinde.
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23 yaşındaki orta saha oyuncusu Davide Frattesi'yi Inter'e gönderen yeşil siyahlı ekibin bu mevkiye bir transfer yapmak istediği belirtilen haberde, Salih Uçan'ın listedeki ilk isim olduğunun altı çizildi.
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İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi girişimlerine başlayabileceği de kaydedildi.
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2021/22 sezonunun başında Corendon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a katılan 29 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı forma ile 47 maça çıkarken, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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2014/15 sezonunun başında Fenerbahçe'den Roma'ya kiralık olarak transfer olan Salih Uçan, sonrasında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Uçan, Sion ve Empoli formaları da giymişti.
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