A Milli Takım’ın 16 Kasım’da Diyarbakır’da İskoçya, 19 Kasım’da da Gaziantep’te Çekya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları başladı. Antrenman öncesinde Salih Özcan ve Samet Akaydın, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. SALİH ÖZCAN: OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM Lüksemburg ve Faroe Adaları’yla oynanan Uluslar Ligi mücadelelerinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı için forma giyemeyen Salih Özcan, o dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, “Gelemediğim için baya üzüldüm. Ayağımda darbeye bağlı bir sakatlık vardı. Gelemedim. Türkiye Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Bunun için gurur duyuyorum. Ailem de gurur duyuyor. Dört gözle bekliyorduk. Kararımı verdim ve çok mutluyum” dedi. Borussia Dortmund’la Şampiyonlar Ligi’nde üst tura yükselme başarısı gösteren 24 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynadık. Grubu ikinci sırada bitirdik. Şimdi Chelsea ile eşleştik. İnşallah orada da iyi bir maç çıkartırız. Dortmund da iyi gidiyor. Ligi şu an 6’ncı sıradayız. Ancak daha iyi bitebilirdik. Benim için de Dortmund için de hayırlısı” diye konuştu. "ARDA GÜLER'İN TEKNİĞİ ÇOK İYİ" 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Almanya’da düzenlenecek olmasının kendisini ekstra motive ettiğini söyleyen Salih Özcan, takımdaki genç oyuncuların sayısının çok olması üzerine de “Genç bir takımız. Ancak yine de tecrübeliyiz. Arda Güler iyi oyuncu. Tekniği çok iyi. Zaman gösterecek ama inşallah güzel bir kariyer geçirir. Onun için de hayırlısı” ifadelerini kullandı.

SAMET AKAYDIN: PES ETMEYİ SEVMİYORUM Adana Demirspor’daki performansı sonrasında A Milli Takım’a çağırılan Samet Akaydın da İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamaya değinerek sözlerine başladı. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Samet Akaydın, “Küçüklükten bu yana en büyük hayalim milli takım forması giymekti. Onun için bana bu şansı veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz bununla kalmayacak. Devam edecek. Her şey bundan sonra başlıyor. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takım bünyesinde istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorum” dedi. Pes etmeyen bir yapısı olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Akaydın, “Ben Montella hocanın gelmesinin ardından çok şeyin geliştiğini düşünüyorum. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana çok şey kattı. Her antrenman öncesi, her antrenman sonrasında ilgileniyor. Oldukça iyi bir ilişkimiz var. Benim çalışmayı seven bir yapım var. Pes etmeyi sevmiyorum. 28 yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor. Hocalarımızın da performanslarımızın karşılığını veriyor. Ben her zaman ileriye dönük düşünüyorum. Hedefim burasıydı. Bundan sonraki hedefim de burada kalıcı olup, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde devam ederim” şeklinde konuştu. "MONTELLA'NIN GELİŞİ DÖNÜM NOKTASI OLDU" A Milli Takım’da savunmada çok önemli oyuncuların olmasının hatırlatılması üzerine sözlerini sürdüren Samet Akaydın, “Bölgemde çok iyi oyuncular var. Ancak biz de onlar gibi olabiliriz. Onlar da buralardan yükseldi. Kendimi güvenim sonsuz. Herkesle rekabet içinde olurum. İnşallah güzel bir rekabetle, beraber götürürüz. Tayyip Talha benim kardeşim gibi. Beraber forma giydik. Buraya gelmesine çok sevindim. O da buralara hak ederek geldi. Konuşuyoruz zaten. Burada olmak bizi mutlu ediyor. Biz de elimizden gelen ne varsa sahada gösterip, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkartmak istemiyoruz” diyerek devam etti. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın kariyerinde çok önemli bir etkisi olduğunu dile getiren Samet Akaydın, “Montella’nın gelişiyle bende önemli bir değişim başladı. Keçiörengücü’nde iyi bir sezon geçiriyordum. Süper Lig’den teklifler gelmişti. Ben Adana Demirspor’u tercih ettim. Burada başkanımız Murat Sancak’ın çok büyük emeği var. Ona teşekkür ederim. Bana çok güvendi. İlk geldiğim dönemde forma sıkıntısı yaşadım. Montella’nın gelmesiyle değişik bir Samet oldum. Onun bana katkısı gerçekten çok fazla oldu. Benim dönüş noktam Montella’nın gelmesiyle başladı” diyerek sözlerini tamamladı.