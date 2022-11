SAMET AKAYDIN: PES ETMEYİ SEVMİYORUM

Adana Demirspor’daki performansı sonrasında A Milli Takım’a çağırılan Samet Akaydın da İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamaya değinerek sözlerine başladı. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Samet Akaydın, “Küçüklükten bu yana en büyük hayalim milli takım forması giymekti. Onun için bana bu şansı veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz bununla kalmayacak. Devam edecek. Her şey bundan sonra başlıyor. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takım bünyesinde istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorum” dedi.

Pes etmeyen bir yapısı olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Akaydın, “Ben Montella hocanın gelmesinin ardından çok şeyin geliştiğini düşünüyorum. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana çok şey kattı. Her antrenman öncesi, her antrenman sonrasında ilgileniyor. Oldukça iyi bir ilişkimiz var. Benim çalışmayı seven bir yapım var. Pes etmeyi sevmiyorum. 28 yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor. Hocalarımızın da performanslarımızın karşılığını veriyor. Ben her zaman ileriye dönük düşünüyorum. Hedefim burasıydı. Bundan sonraki hedefim de burada kalıcı olup, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde devam ederim” şeklinde konuştu.

"MONTELLA'NIN GELİŞİ DÖNÜM NOKTASI OLDU"

A Milli Takım’da savunmada çok önemli oyuncuların olmasının hatırlatılması üzerine sözlerini sürdüren Samet Akaydın, “Bölgemde çok iyi oyuncular var. Ancak biz de onlar gibi olabiliriz. Onlar da buralardan yükseldi. Kendimi güvenim sonsuz. Herkesle rekabet içinde olurum. İnşallah güzel bir rekabetle, beraber götürürüz. Tayyip Talha benim kardeşim gibi. Beraber forma giydik. Buraya gelmesine çok sevindim. O da buralara hak ederek geldi. Konuşuyoruz zaten. Burada olmak bizi mutlu ediyor. Biz de elimizden gelen ne varsa sahada gösterip, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkartmak istemiyoruz” diyerek devam etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın kariyerinde çok önemli bir etkisi olduğunu dile getiren Samet Akaydın, “Montella’nın gelişiyle bende önemli bir değişim başladı. Keçiörengücü’nde iyi bir sezon geçiriyordum. Süper Lig’den teklifler gelmişti. Ben Adana Demirspor’u tercih ettim. Burada başkanımız Murat Sancak’ın çok büyük emeği var. Ona teşekkür ederim. Bana çok güvendi. İlk geldiğim dönemde forma sıkıntısı yaşadım. Montella’nın gelmesiyle değişik bir Samet oldum. Onun bana katkısı gerçekten çok fazla oldu. Benim dönüş noktam Montella’nın gelmesiyle başladı” diyerek sözlerini tamamladı.