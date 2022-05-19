DHA

Alman ekibi Borussia Dortmund, Köln´de forma giyen milli futbolcu Salih Özcan´ı transfer etmeye hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre Özcan´ın hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de önemli ölçüde daha iyi şartlar olduğu için Borussia Dortmund´u tercih edeceği dile getirildi. Bugün sağlık kontrollerinde de geçtiği belirtilen 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmeye imza atması bekleniyor. Dortmund´un Haziran 2023'e kadar Köln ile sözleşmesi bulunan milli oyuncu için 10 milyon Euro´ya yakın bir bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Köln Sportif Direktörü Keller yaptığı açıklamada, kulüplerin Salih için temasta olduklarını bildikleri ancak henüz kendileriyle görüşmedikleri ve son sözü milli futbolcunun söyleyeceğini belirtti.

Gözünü haziran ayında A Milli Takım´ın oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Uluslar Ligi maçlarına diken ve buna hazırlanan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun, yakın zamanda sözleşmeye imza atması bekleniyor.