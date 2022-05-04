Köln'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takıma davet edilen Salih Özcan için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund milli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Köln ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan'a Dortmund dışında Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ilgi olduğu öğrenildi. Salih Özcan'ın da Köln'ün ardından kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda devam etmek istediği biliniyor. Salih Özcan ise transfer söylentileri için şimdilik takımının başarısından başka bir şey düşünmediğini ifade etti. Köln ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirten milli futbolcu, şu andaki önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Alman basını Köln'ün bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana büyük ilgi gösterdi.
TEKNİK DİREKTÖR KELLER VE TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR
Öte yandan Köln Sportif Direktörü Christian Keller, gelecek sezon için transferde yüksek ücretler ödemeyip, genç oyuncularla yola devam etmeyi planlıyor. Bununla birlikte Keller'in Salih Özcan'ı takımda nasıl tutabileceği de Alman basının tartışılmaya başlandı. Bu sezon gösterdiği performansla Modeste ile birlikte takımın en iyi iki oyuncusu olarak görülen Salih Özcan'ın Bundesliga'da haftanın 11'ine girebilen tek Köln oyuncusu olmasına dikkat çekildi. Ligde 6'ncı sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele eden Köln'de teknik direktör Steffen Baumgart ve taraftarlar ise Salih Özcan'ın takımda kalmasını istiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞANSI DEVAM EDİYOR
Salih Özcan'ın formasını giydiği Köln bu sezon oynadığı 32 maçta topladığı 52 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Köln, Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki Freiburg'un 3, Avrupa Ligi sıralamasındaki Leipzig'in ise 2 puan gerisinde yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!