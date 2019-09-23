Salih Kalyon'un 55 yıllık sanat yaşamı boyunca ülke genelinde gerçekleştirdiği tiyatro, sinema ve televizyon çalışmaları sırasında yaşadıklarını kahramanlarının ağzından mizahi ve teatral bir dille izleyici ile paylaştığı yeni oyunu 'Memleket Saat Ayarı'nı Bodrum'da sahneledi.

Oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Salih Kalyon, serin ve rüzgarlı havada kendisini izlemeye geldikleri ve heyecanına ortak oldukları için tüm sevenlerine teşekkür etti. İlk oyununda Kalyon'u, usta isimler Ayşe Kökçü ve Ali Poyrazoğlu da yalnız bırakmadı.

Oyunun sonunda, 30 yıllık Bodrumlu komşuları ve dostları hazırladıkları plaketle Salih Kalyon'a anlamlı bir sürpriz yapıp duygusal anlar yaşattılar. 'Memleket Saat Ayarı', 25 Eylül Çorlu ve 29 Eylül'de ise İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.