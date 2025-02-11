Salih Dursun tekrar Fatih Karagümrük'te!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, daha önce formasını giyen Salih Dursun'u yeniden renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında kulübümüzde oynayan deneyimli savunma oyuncusu, şimdi yeniden yuvaya dönerek takımımız için mücadele edecek. 1.88 m boyundaki savunma oyuncusu, profesyonel kariyerinde 280 maçta 48 gol ve 15 asistlik performans sergilemiştir. Salih Dursun'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

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