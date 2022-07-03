Farklı kategorilerde birçok ürün fırsatları ile alıcıyla buluşacak. BİM'de bu hafta Salı günü; peynir ve dondurma çeşitlerinden bitkisel yağ ve baharatlara deterjan ve şampuan çeşitlerinden yüz maskelerine yeni ürünler indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte BİM aktüel 5 Temmuz fırsatları...