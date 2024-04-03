Salı akşamlarının değişmeyen lideri: 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'

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'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın sekizinci bölümü ABC1 20+’da 13.30 oranı 33.07 izlenme payı, AB grubunda 12.58 izlenme oranı 34.81 izlenme payı, Total’de ise 10.10 izlenme oranı 26.56 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

Yayınlandığı günden itibaren izleyicinin gönlünde taht kuran 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', sosyal medya gündemini de kasıp kavurdu. Hem duygu yüklü sahneleriyle hem de eğlenceli anlarıyla çok konuşulan bölümde; geçmişin sır perdeleri aralanırken, heyecan da doruklara tırmandı. #Bahar etiketi, 4 saat boyunca TT listesinde gündem konusu olurken, Evren etiketi 6 saat TT listesinde yer aldı. Ayrıca dün akşam ekrana gelen bölümde geçmişiyle çok konuşulan Nevra karakteri 3 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN 8.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Parla, Selim’in söylediklerine inanmasa da konuşmak için annesini aradı ve Rengin’in kaza haberiyle şok oldu. Hastanede Timur’un Rengin için olan endişesini gören Bahar, ikilinin ilişkisinden iyice şüphelendi ve Timur ile yüzleşti. Timur, manipülatif sözleriyle onu ikna etmeye çalışsa da Bahar’ın şüphelerini dindirmeyi başaramadı.

Hem Selim’in verdiği haberle hem de annesinin geçirdiği kazayla yıkılan Parla’ya, Bahar ve Evren destek oldu. Evren, Parla’yla bağ kurarken kendi geçmişini de hatırladı. Yavuzoğlu ailesiyle bir hesabı olan Evren, Timur ve Rengin ilişkisinden duyduğu şüpheleri Çağla’yla paylaştı ve “Bahar’ı da mahvetmelerine izin vermeyeceğim!” dedi.

Parla’ya moral olsun diye birlikte grafiti yapmaya giden Bahar, Evren ve Umay; keyifli geçen bir günün ardından eve döndüklerinde, onları sinirden küplere binen Timur karşıladı. Günlerdir aralarında soğuk rüzgarlar esen Bahar ve Timur karşı karşıya gelirken; Timur, nihayet Bahar’ı kıskandığını itiraf etti.

REKLAM Yıllar sonra Yavuzoğlu ailesinin evine ayak basan Evren’in geçmişindeki sır perdesi de aralandı ve bu aileyle olan ilişkisine dair ilk ipuçları verildi. Herkes Rengin’in ameliyattan sonra uyanmasına sevinirken; Parla, babası Can’ın Amerika’dan dönmesiyle çifte mutluluk yaşadı. Rengin’in odada yalnız kalmasını fırsat bilen Timur, onu bir daha asla yalnız bırakmayacağını söyleyip kucakladığı anda odaya doktor önlüklü biri girdi.

Evren'den moral yükselten 'Grafiti' daveti Timur ve Rengin’i kimin yakaladığı ise ekran başındaki izleyiciler için büyük merak konusu oldu. İşte 8'inci bölümün final sahnesi: Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV'de...