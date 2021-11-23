Salgınların daha iyi incelenmesi için DSÖ'nün yetkilerinin artırılması talebi

Çevrim içi düzenlenen "Pandemiye Hazırlık ve Mücadele" konulu bağımsız panelde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede ülkeler arası eşitsizlik ve DSÖ'nün salgınla mücadeledeki rolü ele alındı.
Panelin ardından yapılan ortak açıklamada, dünyada Covid-19 ile mücadele için verilen çabaların adil olmadığı belirtilerek "Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimi sınırlı kalırken yüksek gelirli ülkelerde sağlıklı ve zengin kişilere güçlendirici doz uygulanıyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Ortada mevcut salgına kısa zamanda son verecek veya bundan sonraki salgınları önleyecek derecede hızlı bir gelişme yok" tespiti yapıldı.
Covid-19 ile daha etkili mücadele edilmesi ve bundan sonraki olası salgınların daha erken kontrol altına alınması için DSÖ'nün yapısının yenilenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bundan sonraki muhtemel salgınları daha çabuk ve bağımsız tespit edebilmesi için DSÖ'nün daha fazla fona ve yetkiye ihtiyacı var" ifadesi kaydedildi.
Açıklamada, tüm ülkelerin, olası salgınları DSÖ'ye mümkün olan en erken zamanda rapor etmek ve salgınlara karşı daha kararlı mücadele vermek üzere bir anlaşmaya varması gerektiğinin altı çizildi.
Panelde ayrıca Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ), DSÖ ile bir araya gelerek aşı üretici ülkeleri "gönüllü lisans sağlama" ve "patent hakkından geçici olarak feragat etme" konularında ikna etmek için çaba sarf etme çağrısında bulunuldu.
Cenevre'de 30 Kasım ile 3 Aralık'ta düzenlenecek DTÖ bakanlar görüşmesinde, Covid-19 aşılarının lisansları ve patent hakkı konularının müzakere edilmesi bekleniyor.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!