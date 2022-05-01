Salgının nedeni Adenovirüs41 Bu belirtiler tehlikeli!

İngiltere'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerde görülen gizemli bir hepatit virüsü, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir can kaybı olduğunu açıklamasıyla ‘yeni bir küresel salgın mı geliyor?’ sorusunu gündeme getirdi. “Şu anda hepatite yol açan virüsün Adenovirüs41 olduğu tespit edildi” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin söz konusu virüsün son on yıldır ön plana çıktığını ve diğer birçok virüs gibi zaman zaman ağır seyrederek ölümle sonuçlanabildiğini ifade etti.

İŞTE TEHLİKELİ BELİRTİLER

Adenovirüsün altmıştan fazla farklı tipinin bulunduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin; bunlardan birinin de şu an salgına yol açan ishal, kusma, iştahsızlık, yüksek ateş belirtileriyle, hepatite neden olan tipi olduğunu ifade etti. Dr. Seçkin “Her virüs ya da bakteri gibi bu da karaciğeri tutarak sarılığa yol açabiliyor. Eğer bebek bir yaşından küçük, sürekli kusuyor, beslenemiyor, ishal ve göz akları sarardıysa tehlike sinyalleri çalmaya başlamış demektir” dedi. Dr. Seçkin “Adenovirüs mutasyona uğrar ve daha tehlikeli hale gelir mi? diye endişe ediliyor ama iyi haberimiz şu ki elimizde adenovirüsün aşısı var” şeklinde konuştu.

BULAŞICILIK ORANI ÇOK YÜKSEK

Adenovirüsün bağışıklık sistemi iyi çalışan çocuklarda genellikle çok hafif setrettiğini belirten Dr. Şirin Seçkin “Vakaların yüzde 50’si bulgusuz ve ayakta atlatıyor. Evde iyi bir bakımla vücut antikor üreterek kendisi durumu kontrol altına alıyor” dedi. Virüsün tehlikeli seyrettiği grubun bağışıklık sistemi düşük olanlar ile çok küçük bebekler olduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin “Adenovirüsü oteller, yüzme havuzlarının yoğun olduğu dönemlerde, yaz aylarında sık görüyoruz. Öpüşmemek ve el yıkamak önemli çünkü bu virüsün bulaşıcılık oranı çok yüksek” dedi.