Salgının nedeni Adenovirüs41 Bu belirtiler tehlikeli!

İngiltere'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerde görülen gizemli bir hepatit virüsü, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir can kaybı olduğunu açıklamasıyla ‘yeni bir küresel salgın mı geliyor?’ sorusunu gündeme getirdi. “Şu anda hepatite yol açan virüsün Adenovirüs41 olduğu tespit edildi” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin söz konusu virüsün son on yıldır ön plana çıktığını ve diğer birçok virüs gibi zaman zaman ağır seyrederek ölümle sonuçlanabildiğini ifade etti.
İŞTE TEHLİKELİ BELİRTİLER
Adenovirüsün altmıştan fazla farklı tipinin bulunduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin; bunlardan birinin de şu an salgına yol açan ishal, kusma, iştahsızlık, yüksek ateş belirtileriyle, hepatite neden olan tipi olduğunu ifade etti. Dr. Seçkin “Her virüs ya da bakteri gibi bu da karaciğeri tutarak sarılığa yol açabiliyor. Eğer bebek bir yaşından küçük, sürekli kusuyor, beslenemiyor, ishal ve göz akları sarardıysa tehlike sinyalleri çalmaya başlamış demektir” dedi. Dr. Seçkin “Adenovirüs mutasyona uğrar ve daha tehlikeli hale gelir mi? diye endişe ediliyor ama iyi haberimiz şu ki elimizde adenovirüsün aşısı var” şeklinde konuştu.
BULAŞICILIK ORANI ÇOK YÜKSEK
Adenovirüsün bağışıklık sistemi iyi çalışan çocuklarda genellikle çok hafif setrettiğini belirten Dr. Şirin Seçkin “Vakaların yüzde 50’si bulgusuz ve ayakta atlatıyor. Evde iyi bir bakımla vücut antikor üreterek kendisi durumu kontrol altına alıyor” dedi. Virüsün tehlikeli seyrettiği grubun bağışıklık sistemi düşük olanlar ile çok küçük bebekler olduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin “Adenovirüsü oteller, yüzme havuzlarının yoğun olduğu dönemlerde, yaz aylarında sık görüyoruz. Öpüşmemek ve el yıkamak önemli çünkü bu virüsün bulaşıcılık oranı çok yüksek” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!