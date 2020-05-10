DHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Kovid-19) nasıl ortaya çıktığına dair komplo teorileri sürüyor. Bu teorilerden birisi de virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsünden 'kazara' çıkması.

İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre, 7-24 Ekim tarihleri arasında bahsi geçen enstitüde telefon etkileşimi saptanmadı.

Haberde, bu durumun 6-11 Ekim tarihleri arasında enstitüde meydana gelen 'tehlikeli bir olay' nedeniyle yaşanmış olabileceği ve bu sebeple enstitünün belirtilen tarihler arasında kapatılmış olabileceği iddia edildi.

"TRUMP'IN TEORİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

İngiliz medyasındaki haberde, söz konusu iddianın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Virüs laboratuvarda insanlara yarasadan bulaştı" teorisini güçlendirdiği belirtildi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün Vuhan'daki hayvan pazarlarından ortaya çıktığını düşünüyor.