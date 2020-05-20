Salgında havuzlar kapanınca buzul gölünde antrenman yapmaya başladılar - KONJİC

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Başkent Saraybosna'da ikamet etmelerine rağmen haftada birkaç kez doğal güzellikleriyle ünlü bu buzul gölüne giden Muhammed, Mustafa ve Omar isimli gençler, gelecekteki yarışlara burada kulaç atarak hazırlanıyor.Ülkede okullar hala kapalı olduğundan bir yandan uzaktan eğitimlerine devam eden gençler, bu süreçte ailelerinin de desteğiyle antrenman yapmaktan geri kalmıyor.Üç yıldır triatlonla uğraşan 13 yaşındaki Mustafa Jamak, havuzların kapatılmasının ardından güç kaybetmemek için böyle bir çare bulduklarını belirterek, "Kondisyonumuzu korumak zorundayız. Havuzda çalışmak daha kolay tabii, ama mevcut koşullar buna imkan vermiyor." dedi.İstanbul'daki Balkan Triatlon Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu kaydeden Jamak, "Yedi yıldır yüzüyorum, ancak zamanla daha fazlasını yapmak istedim ve diğer disiplinlere yöneldim. Koşmayı ve bisiklet sürmeyi de sevdiğim için triatlonda karar kıldım." diye konuştu.- "Salgın sürecinde gücümüzü kaybetmemeye çalışıyoruz"14 yaşındaki Muhammed Djonko ise başta eğlence olarak gördüğü triatlonun artık kendisi için bir tutku haline geldiğini belirterek, "Gölde altıncı kez antrenman yapıyoruz. Salgın sürecinde gücümüzü kaybetmemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Djonko, 10 yıldır spor yaptığını ve birçok madalya kazandığını vurgulayarak gittiği her turnuvada yeni arkadaşlar edinmeyi de çok sevdiğini dile getirdi.13 yaşındaki Omar Njemcevic de gölde antrenman fikrinin Mustafa ve Muhammed'e ait olduğunu ifade ederek, "Gölde antrenman yapmak bizim için iyi bir alternatif oldu. Daha önce futbol oynuyordum ancak sakatlanınca yüzmeye başladım. İyi dereceler alınca da devam ettim." dedi.Antrenör Minel Bakal ise salgın nedeniyle hayatın birçok alanında kısıtlamalar olduğunu aktararak, "Ülkedeki havuzlar iki aydır kapalı. Gençlerin güç kaybetmemesi önemli. Haftada birkaç kez buraya gelip antrenman yapıyoruz." diye konuştu.Muhammed'in babası Adem Djonko ise çocukların sporla uğraşmasını desteklediklerini vurgulayarak, Avrupa'da birçok yarışa katılan gençlerin yeni kültürleri de tanıma fırsatı bulmasının önemine işaret etti.Hersek bölgesindeki Prenj Dağı'nın eteğinde bulunan 397 metre rakımlı Boracko Gölü, Bosna Hersek'in en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.