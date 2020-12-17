Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, yaptığı açıklamada, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklardan olan kuru yemiş ve kuru meyvelere talebin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde arttığını, tüketicilerin evlerinde aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerinin bu artışta etkili olduğunu söyledi.
"Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda tüketicilerin kuru yemiş ürünlerini evlerinde bol bol bulundurmayı tercih ettiğini gördük." diyen Karaman, bu süreçte atıştırmalık tercihlerinin başında ay çekirdeği, leblebi ve fıstık gibi ürünlerin geldiğini ifade etti.
Karaman yılbaşında da insanlar evlerinde olacağı için tüketimin artacağını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Restoran, otel, bar gibi mekanlar kapalı olacağı için ev dışı tüketim azalacaktır. Yılbaşı alışverişi aralık ayının son günlerine doğru yoğunlaşıyor. Yılbaşı dönemi cirosunun yaklaşık 475 milyon lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Yılbaşı alışverişleri sebebiyle aralık ayındaki tüketim, tüm yılın yaklaşık yüzde 12'sine denk gelmektedir. Bu yıl, toplamda geçen seneki 14 milyar liralık ciroyu geçmeyi hedefliyoruz."
YILLIK İÇ PAZAR HACMİ 650 BİN TON
Karaman, Türkiye'de 2019 yılında iç pazar hacminin yaklaşık 650 bin ton karşılığı 14 milyar lira olarak hesaplandığını, 2020 yılı iç pazar çalışmalarını ise ocak ayı içinde tamamlayacaklarını kaydetti.
Sektörün ihracat verilerine de değinen Karaman, geçen yıl 325 bin ton karşılığı yaklaşık 2 milyar dolarlık kuru yemiş, 402 bin ton karşılığı 1 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldığını, bu yılın ocak-ekim döneminde ise 229 bin ton karşılığı 1,4 milyar dolar değerinde kuru yemiş, 315 bin ton karşılığı 762 milyon dolar değerinde kuru meyve ihracatı yapıldığını bildirdi.
Kuru yemişte en fazla talebin ay çekirdeği, yer fıstığı, leblebi çeşitleri ve Antep fıstığına yönelik olduğunu, yılbaşı döneminde fındık ve bademin de tercih edildiğini anlatan Karaman, "Antep fıstığının kilogramı 100-110, fındık 90-110, badem içi 100-120, yer fıstığı 40-49 liradan satışa çıkarılıyor. Vatandaşımız bütçesinin yettiği kadar bu ürünleri alıyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!