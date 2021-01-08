Salgın sürecinde çocuklarda uyku sorunları arttı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, salgının pek çok alanda olduğu gibi ev yaşantısında da bazı alışkanlıkları değiştirmeye başladığını söyledi.
Fidan, bunlardan en önemlisinin, dijital cihazlara ayrılan sürenin artması olduğunu vurguladı. Gelişen teknolojiyle, internetin daha hızlı iletimiyle televizyonun yanı sıra cep telefonu, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen sürenin uzadığına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti: "Erişkinlerde görülen dijital kullanım süresindeki artış, çocuklarda da yaşanıyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalarda 2 yaş altındaki çocuklarda bile tablet ve cep telefonuyla geçirilen süre oldukça artış gösteriyor. Bu sürenin artmasıyla kişilerde 'hızlı beyin dalgaları' dediğimiz ve bize uyanıklığı gösteren beyin dalgalarında ciddi yükseliş söz konusu. Dijital alışkanlıklar özellikle çocukluk döneminde çok daha önemli olan uyku süresi ve uykuya dalma vaktinde ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Uyku esnasında salgılanan büyüme hormonu başta olmak üzere vücudun dengesini sağlayan diğer hormonlarda da sorunlar oluşuyor."
"KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ GERİ GELMESİ GEREKİYOR"
Çocukların cep telefonu ve tabletle gereğinden fazla vakit geçirdiğinde uyku sürelerinde bozulmalar yaşandığını anlatan Fidan, bu durumun hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.
Fidan, dijital alışkanlığa alternatifi olabilecek farklı aktivelere yönelmenin önemine değindi.
Çocuklarla dijital oyunlar dışında farklı eğlenceli aktiviteler yapılabileceğini belirten Fidan, erişkinlerin sevdikleri konularla ilgili kitap ya da farklı yazı gruplarını çocuklara okumasını önerdi.
Doç. Dr. Fidan, "Kitap okuma alışkanlıklarının geri gelmesi gerekiyor. Uyku süresi ve uyku kalitesinde problemler oluşturması nedeniyle, çocuklarda özellikle akşam saatlerindeki dijital kullanımlar kısıtlanabilir" diye konuştu.
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