Salgın sürecinde başladığı arıcılıkta bir yılda kovan sayısını ikiye katladı

Kovid-19 salgını sürecinde 50 kovanla başladığı arıcılıkta kovan sayısını kısa sürede iki katına çıkaran Erdem, bir yılda yaklaşık bir ton bal üretti.
Ev işlerini yaptıktan sonra yardımcısı ve oğlu ile kovanların başına geçen Erdem, ürettiği balı Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve üye olduğu Lalapaşa Kadın Girişimcileri Kooperatifi sayesinde Türkiye'nin birçok yerine satıyor.
Arı kovanlarının bulunduğu Büyükismailçe köyünde çalışmalarını sürdüren Erdem, AA muhabirine, ev ekonomisine katkı sağlamak için çocukluk hayali olan işe giriştiğini söyledi.
Uzun yıllardır arıcılığa merak duyduğunu belirten Erdem, "Pandemi döneminde bir yıl önce 50 kovanla başladım. 50 kovanı 100 kovana çıkardım ve bu yıl 1 tona yakın bal elde ettim. Aynı zamanda polen ve propolis çalışması da yaptım." dedi.
- "Ev hanımlarına arıcılığı tavsiye ederim"
Erdem, boş durmayı sevmediğini vurgulayarak, "Bu işin zorlukları da var ama severek yapıyorum. Ev hanımlarına arıcılığı tavsiye ederim, boş durmaktansa böyle güzel ve kazançlı işler yapabilirler." diye konuştu.
Anne olduğunu, her şeyin daha iyisini ve kalitelisini çocuğuna yedirmek istediğini anlatan Erdem, şöyle devam etti:
"Ürettiğim balın doğal ve organik olması için çalıştım. Çünkü benim için önemli olan katkısız ve doğal baldır. Arının doğadan getirdikleri ve taşıdıklarıyla balımızı ürettik. Balımızı analiz yaptırdık, çok kaliteli, birinci sınıf olduğu belgelendi. İnsanların kaliteli ve hijyenik ürünü gönül rahatlığıyla tüketebilmesini istedim."
Erdem, arıcılığın çocukluk hayali olduğunu dile getirerek, "Babam bal üretimine çok meraklıydı ve kovanları vardı. Ailece amatör olarak balcılık yapıyorduk, kendimize yetecek kadar bal üretiyorduk. Babam kara kovan çalışması yapıyordu, biz gezici arıcılık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdem'in yardımcısı 23 yaşındaki Kosova uyruklu Elmin Bajrami de küçük yaşlardan itibaren ailesi gibi arıcılık yaptığını dile getirdi.
Arıcılığın farklı bir yaşam biçimi olduğuna değinen Bajrami, "Arıları sezonda üç sağımdan geçiriyoruz. Kovanlarımızı kanola, karaçalı ve ayçiçeği poleni alabileceğimiz yerlere taşıdık." dedi.
Nuray Erdem'in 26 yaşındaki oğlu Emir Erdem de annesine bal üretiminde ve satışında yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.
Arıcılara daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirten Emir Erdem, "Bizim gibi küçük esnaf ve özellikle kadın girişimciler daha fazla desteklenmeli. Çorba kaynasın diye çalışıyoruz. Kar amacı gütmüyoruz, organik bal üretmek çok zor. Organik balın kavanozunu 60 liradan veriyoruz. Tüketiciler memnun, bu işi daha da artırarak sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!