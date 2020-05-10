Salgın günlerinin fedakar anneleri

AA

Kovid-19 pandemi sürecinde evde kalmak yerine dışarıda çalışmak zorunda kalan annelerin çalışma hayatlarından kesitler AA muhabirinin fotoğraf karelerine yansıdı.

Market çalışanı tek çocuk annesi Sevim Karataş, pandemi döneminde çalışan bir anne olmanın zor olduğunu belirterek, "Bu süreçte çocuğum ve eşimle birbirimizin yüzünü eskisi kadar göremiyoruz. Burada vardiyalı çalışıyoruz, geç saatlere kadar kaldığımız zaman eve gittiğimizde hiç iletişimimiz olmuyor." dedi.

Kasiyer olarak bir markette çalışan Emel Vural ise zorlayıcı bir süreçten geçildiğini ve yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı. Vural, "Burada çalışırken evdekileri de düşünmek zorundayız. Evde çocuğum ve hasta yakınım var. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarımın ve ailemin geleceğini düşünmek zorundayım"

Mantı dükkanı işleten iki çocuk annesi Aliye Özdürük de sürecin yıpratıcı, ev ve dükkan işlerinin ise çok yorucu olduğunu dile getirerek, "Kafam hiç rahat değil. İki çocuğum var, çocuklarımın ve ailemin geleceklerini düşünmek zorundayım." diye konuştu.

İki çocuk annesi bulaşıkçı Elif Emecen ise kısa çalışma saatleri olduğunu ve devletin verdiği katkı ile işlerine devam ettiklerini belirtti. Emecen, "Çocuklarımı ister istemez özlüyorum, aklım kalıyor, kendim korkarak işe gidip geliyorum açıkçası. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama mecbur çalışmak zorundayız. Hayırlı, sağlıklı bir şekilde, herkes çocuklarıyla, ailesiyle bir arada bu süreci geçirir inşallah." dedi.

Çalışma saatlerinin azalması nedeniyle salgının kendi açısından artı taraflarının da olduğunu belirten üç çocuk annesi temizlik görevlisi Sevda Kara, "Çalışma saatlerimde esneklikler oldu, çocuklarımla daha fazla vakit geçirme şansı yakaladım." ifadesini kullandı.

- "Normal zamandan pek fark yok"

Fırında çalışan üç çocuk annesi Münevver Çağlayan, salgın sürecinde çalışmanın zor olduğunu belirterek, "Aslında normal zamandan pek bir farkı yok, çalışmaya devam ediyoruz fakat çocuklarıma yeterince vakit ayıramıyorum, onları yeterince göremiyorum." diye konuştu.

Salgın dolayısıyla ekonomik anlamda zorlandıklarını belirten çiçekçi Nazan Külbağ ise evde kızıyla beraber vakit geçirmeye çalıştığını ifade etti. Külbağ, "Tek düşüncemiz bir an önce bu durumun düzelmesi, dünya olarak inşallah hep birlikte düzeliriz." temennisinde bulundu.

Tek çocuk annesi gazeteci Nuray Açıl da çocuğunun çalışma rutinine alışık olduğuna işaret ederek, "Sadece koronavirüs ile ilişkili değerlendirmeyelim çünkü bizim çalışma koşullarımız hiçbir zaman rutin olmadı. O yüzden çocuğum alışık, ben de alışığım. Çok da etkilemiyor. Olması gerekeni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.