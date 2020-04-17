Salgın günlerinde sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyorlar - SAKARYA

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zengin ailesi, salgın nedeniyle vatandaşların evine kapanması, kafe ve lokantaların da kepenk açmaması üzerine yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına çiftliklerinde ev sahipliği yapıyor.Sosyal medyadan da yardım çağrısı yapan aile, çiftlikte bulunan yaklaşık 200 sokak hayvanının yanı sıra ıssız alanları da dolaşarak mama bırakıyor.Tuba Zengin, gazetecilere, çiftlikte bulunan köpekler ve kedileri beslemesinin ardından yol üstünde bulunan hayvanları doyurmaya gittiğini belirtti.- Mama yardımı çağrısına İl Emniyet Müdürü duyarsız kalmadıHayvanların sayısının çoğalması nedeniyle mama ihtiyacının da arttığını anlatan Zengin, "Sosyal medyadan yaptığım yardım isteğine ilk cevap veren İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya oldu. Kaya, polis ekipleriyle mama gönderdi. Bana ilk dönüşü yapan İl Emniyet Müdürü Kaya'ya çok teşekkür ederim, kayıtsız kalmadı bu konuya." dedi.Zengin, şu anda 200 civarında sokak hayvanına baktığını ve zaman zaman sayının arttığını aktararak, "Virüs çıktıktan sonra sayı da çoğaldı, ormanda bulunan hayvanlar insan görmeyince şehir içine yaklaşmaya başladı. Elimizden geldiği kadar ıssız yerlerde hayvanları doyurmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.İsmail Zengin de sokaklar insanlardan boşalınca hayvanların şehir içine dolmaya başladığını anlattı.Vatandaşların dışarı çıkamadığı için hayvanlara bakamadıklarını dile getiren Zengin, "Biz bunları toplayıp bakıma muhtaç olanları burada tedavi de ediyoruz. Sakat ve gözleri görmeyen hayvanlar da var. Vatandaşlar sevmek için evlerine alıyorlar, bir iki ay sonra sokağa salıyorlar. Bizler de bunları toplayıp bakmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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