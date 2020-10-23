Salgın, elektrik ve doğal gaz tüketimini artıracak

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çalışma ve uzaktan eğitim nedeniyle meskenlerde doğal gaz ve elektrik tüketiminde yüzde 17 ile yüzde 35 arasında artış olacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Türkiye'de konut enerji tüketimlerinin ve faturaların mevsimselliği" adlı rapordan derlediği bilgilere göre, özellikle tüketici alışkanlıkları nedeniyle Türkiye'de Avrupa Birliğine kıyasla kişi başı mesken içi enerji tüketimi daha fazla.

Mevsimsel tüketim değişimlerinden dolayı elektrik faturalarında ocakta ekime göre yüzde 35, kasımda ekime göre yüzde 8, aralıkta kasıma göre yüzde 12 artış gözleniyor. Rapora göre, bu yükselişler şubat, mart, nisan ve mayısta geri düşüyor. Faturalara yansıyan bu artış tüketiciler tarafından zam olarak algılansa da tüketimdeki artışın sebebi mevsimsel değişimler olarak belirtiliyor.

Salgın sürecinde evden çalışma ve uzaktan eğitim nedeniyle meskenlerde ek enerji tüketimi görülme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedilen raporda, söz konusu artışın alt sınırda yüzde 17, mevsimin soğuk geçmesi halinde ise yüzde 35’lere çıkabileceği belirtiliyor.

- Doğal gaz tüketimi

Raporda paylaşılan bilgilere göre, doğal gazda da tüketimin en düşük olduğu ağustostan ocağa tüketim 17 kart artıyor. Ekimde 1 birim olan tüketim ocakta 5,5 birime çıkıyor. Türkiye'de konfor sıcaklığının Avrupa Birliği'nde önerilen 21 dereceden 2 derece fazla durumda bulunması da bu tüketim miktarlarını artırıyor. Bunun yanında, ılık bir ocak ile soğuk bir ocak arasındaki tüketim farkı da yüzde 25'i aşıyor.

Faturanın lira cinsinden bir önceki aya göre en çok arttığı iki ay ise aralık ve ocak olarak gösteriliyor. Bu iki ayda doğal gaz faturası sırasıyla önce yaklaşık 2 katına sonra da 1,3 katına çıkıyor.Rapora göre, tüketimin aydan aya bu kadar hızlı değişmesi tüketici tarafından anlaşılamıyor.

- Buzdolabı kapağının her açılışı 2 kuruş

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre, birçok tüketici evdeki aletlerin, kombinin elektrik ve doğal gaz tüketim rejimini bilmiyor.

Buzdolabının kapağının her bir açılışı 12 saniyede 2 kuruşluk tüketim artışına sebep oluyor.

"Wattmetre" ile yapılan denemelerde buzdolabı kapağının hiç açılmadığı gece 22'den sabah 10'a kadar olan 12 saatlik tüketim 0,5 kilovatsaat civarında gerçekleşiyor. Sabah artan kullanım ile bu tüketim miktarına sadece 3 saatte ulaşılıyor ve ortalama günlük tüketim buzdolabı üreticisinin verdiği rakamın 2 misline yaklaşabiliyor.

Evdeki aletlerin birer saatlik tüketimleri ve bedellerine de yer verilen rapora göre, bu verilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan senaryoda elektrik faturalarında yüzde 30'a yakın artış gözlendiği belirtiliyor. Benzer şekilde doğal gaz tüketiminde de yüzde 30'ları aşan ek bir tüketim öngörülüyor.

Kış aylarında akla en çok gelen iki tüketim kaleminin aydınlatma ve ısınma olduğu vurgulanan rapora göre, sadece aydınlatma düşünülecek olursa bir ev için ayda 180 saate varan ek aydınlatma ihtiyacı oluşuyor.

Bu ihtiyacın 80 vatlık akkor filamen ampüller ile karşılanması ampül başına aylık 10 liraya varan fatura artışına sebep olurken, LED ampüllerin kullanılması durumunda bu artış 2 lira ile sınırlanabiliyor.

- Tüketimi artıran etmenler

Isınma ihtiyacında da birçok tüketicinin kombilerin elektrikli pompa ile çalıştığının farkında olmadığına işaret edilen raporda, "Kombilerin elektrik tüketimlerinin sadece üzerindeki paneller ve ilk yakma ile sınırlı olduğunu düşünmektedirler. Ama ayarları doğru yapılmayan bir kombi çalıştığı her saat 140 vata ulaşan bir tüketim yapar ki günde 5 saatten, elektrik faturalarına etkisi ayda 15,7 lirayı bulacaktır. Bir diğer taraftan elektrik tüketimi özelinde, yazın aydınlatma ihtiyacı düşerken, klima kullanan evlerde de tüketim artacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Evde sürekli açık televizyon, bilgisayarın yanı sıra öğle yemeklerinin evde yenmesinin etkisinin de bu küçük tüketimleri bir araya getirerek önemli bir miktara eriştirdiğinin altı çizilen raporda, en önemli tüketim kaleminin doğal gaz olabileceği vurgulandı.

Doğal gaz tüketiminin kış aylarında en yüksek seviyeye çıktığı belirtilerek, "Ailelerin pek çoğu işe giderken kombilerini kapatıp veya en düşük ayara alıp gitmektedir. Bu kış tüm gün evde olan bir aile için bu çok daha zor olacaktır. Evden çalışmadan dolayı oluşacak tüketimi çıkarmak için bir senaryo çalışması yapılmıştır. Çalışma öncelikle ortalama tüketimleri daha sonra ise gerçeğe yakın yüksek tüketimleri almıştır. Fakat gerçek veriler ile internette veya ürün üreticilerinin yayınladığı veriler arasında çok fark vardır." ifadelerine yer verildi.

Raporda, faturaların düzenleniş biçimine de değinildi. Faturaların tüketici değil mühendis dostu olduğu vurgulanarak, geçen 12 aylık tüketimin ve birim bedellerinin ortalama tüketimleri de gösterecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Araştırma kapsamındaki hesaplamalarda Eylül 2020’deki mesken elektrik ve Ankara doğal gaz fiyatları baz alındı.