Salgın döneminde "güvenilir gıda ürünleri"ne talep arttı

Koçoğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde ön plana çıkan sektörler arasında gıdanın en başta yer aldığını söyledi.
Dünya genelinde değişimlerin salgın süreciyle sınırlı kalmadığına işaret eden Koçoğlu, tüm dünyada insanların faydalı ve doğal bileşenler içeren ürünlere talebinin arttığını ifade etti.
Koçoğlu, dünyanın ortak gündemi ve tüm gelişmelerin ana belirleyicisi olan salgın sürecinin tüketici trendlerine etkisine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Pandemi sonrasında artan hijyen duyarlılığıyla, geleneksel yollarla ve yüksek teknolojiyle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerin kullanımında artış oldu. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de el değmeden üretilmiş, üretim hijyeni ve teknolojisi açısından güvenilir gıda ürünlerine talep arttı. Gerek tüketici gerekse perakende ve hizmet sektörlerinin beklentilerinde ve hatta regülasyonlarda buna paralel değişimler var. Dünya genelinde biraz da yaşanarak görülecek normalleşme süreçleri de trendler üzerinde belirleyici olacak. Özellikle ev dışı tüketim pazarı, yeme-içme-konaklama sektöründe değişimler yaşanacak."
Bu dönemde gıda güvenliği kadar, gıda tedarikinin öneminin de ön plana çıktığına dikkati çeken Koçoğlu, "Türkiye, dünyanın önemli gıda tedarikçilerinden biri. Küresel ticarette zaten çok sıkı olan hijyen ve gıda güvenliği konulu regülasyonların daha da sıkılaşacağını da öngörüyoruz. Tarımsal üretim ve gıda tedariki konusunda sektörümüz ve devletimiz, önemli bir sınavı büyük bir başarıyla verdi." diye konuştu.
- 4 kıtaya ihracat
Koçoğlu, Assan Foods'un, 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye kendi markalarıyla ihracat yaptığı belirterek, şirketin günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme ve 2,5 milyon ürün üretilebilme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.
Global ölçekte yaşanan ekonomik belirsizlikler ve kur dalgalanmalarına sahne olan 2019’u, hedeflerine uygun şekilde ve çift haneli büyüyerek tamamlama başarısı gösteren şirketin cirosunun yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu vurgulayan Koçoğlu, şirketin geçen yılki önemli başarılarından birisinin, Çin'de dünyanın en büyük perakendecisi Walmart ile çalışmaya başlaması olduğunu kaydetti.
Koçoğlu, şirketin yeni ürünlerle pazarını genişletmeyi hedeflediğini ifade ederek, dünyada en çok satan soslar üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve bu soslara Türk dokunuşları eklediklerini sözlerine ekledi.
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