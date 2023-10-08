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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saldırıya uğrayan taksici öldü! - En son haberler

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan taksici kurtarılamadı

        Diyarbakır'da, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Veysel Meşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:58 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:01
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        Saldırıya uğrayan taksici öldü
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 6 Ekim gecesi meydana gelen olayda, İddiaya göre, taksi şoförü Veysel Meşe (29), 820'nci Sokak'ta park ettiği aracının içindeyken silahlı saldırıya uğradı.

        Veysel Meşe, yanına gelen kişi veya kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Meşe, dün hayatını kaybetti.

        Meşe'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 4'ü boş 5 kovan buldu. Kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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