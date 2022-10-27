Saldırıya uğrayan Emine Hemşire'den haber var!

Karaman'da evlilik teklifini reddedince teyzesinin oğlu Hüseyin B.'nin (28) silahlı saldırısına uğrayan hemşire Emine A. (26) bir böbreğini kaybetti.
DHA'nın haberine göre, Emine A.'nın 9 saat süren ameliyatta 3 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı, 1 böbreğinin de alındığı öğrenildi. Emine A.'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, intihara kalkışan Hüseyin B.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olay, 24 Ekim saat 11.30 sıralarında 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Yolcu otobüsüne muavinlik yapan Hüseyin B., elinde çiçekle aile sağlığı merkezine gidip platonik aşk duyduğu teyzesinin kızı hemşire Emine A.'ya evlilik teklif etti, ret cevabı alınca oradan ayrıldı.
Bir süre sonra yeniden Emine A.'nın odasına gelen Hüseyin B., kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancanın namlusunu kendi göğüs bölgesine dayayıp intihara kalkıştı. Yaralanan Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorlar yaptı. 2 yaralı daha sonra ihbarla çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazan Hüseyin B.'nin sosyal medya hesaplarında da Emine'nin baş harfi olan E.'yi omzuna kesici aletle yazdırdığı fotoğrafı paylaştığı görüldü.
Emine hemşirenin kaldırıldığı hastanede 9 saat süren ameliyat boyunca 3 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı, 1 böbreğinin de alındığı öğrenildi.
Ameliyatta 37 ünite kan verilen, birkaç organı daha hasar gören Emine A.'nın entübeden çıkartılıp uyandırıldığını, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hüseyin B.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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