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        Haberler Yaşam Salda Gölü yakınına bırakılan geyiği bir gencin sevmesi kamerada

        Salda Gölü yakınına bırakılan geyiği bir gencin sevmesi kamerada

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince Burdur'da Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden birinin bir genç tarafından sevilmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:59
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        Salda Gölü yakınına bırakılan geyik kamerada
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        Salda Kayak Merkezi yakınında babası ve kardeşiyle yürüyüşe çıkan 16 yaşındaki Sencer Kuzu, ormanda kızıl geyiklerden biriyle karşılaştı.

        Kuzu, yanına gittiği hayvanı sevmeye başladı. Bir süre babası ve kardeşiyle ormanda geyikle yürüyüş yapan Kuzu, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntüde, gencin kızıl geyikle karşılaşması, yanına giderek sevmesi, bir süre ailesi ve hayvanla yürümesi yer alıyor.

        "GEYİĞİ DOĞADA GÖRÜNCE MUTLU OLDUK"

        Kuzu, ormanda mantar ararken geyik görünce şaşırdığını söyledi.

        Yeşilova ilçesinin dağlarına geyik salındığını duyduğunu ancak daha önce görmediğini belirten Kuzu, "Yolun kenarında geyik vardı, önce şaşırdık, kaçacak mı ya da bize zarar verir mi diye korktum ama sonra yanına yaklaştım. Doğada beraber yürüdük, babam ve kardeşimle sevdik. Geyiği doğada görünce mutlu olduk, biraz daha yürüdükten sonra geyiği ormana uğurladık. Video çektim, anı olsun diye" ifadelerini kullandı.

        Kuzu, Yeşilova halkı olarak geyikleri koruyacaklarını sözlerine ekledi.

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        #Salda Gölü
        #kızıl geyik
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