Salda Gölü'nün fosseptik karışan dere suyuyla kirlendiği iddiasını su analiz raporu yalanladı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, gölün tamamında düzenli ölçümlemeler yapıldığı ve söz konusu sitedeki fotoğrafın eski olduğu belirtildi.

Gölün yakınındaki Salda köyünde bulunan 3 gözlü fosseptik çıkışının doğal arıtma ünitesinde arıtıldığı ve çıkan arıtılmış atık suyun bölgedeki tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanıldığı vurgulandı.

Salda ve Doğanbaba köyleri için İller Bankası tarafından atık su arıtma tesisi projelendirme etüt çalışmalarının da devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Salda Gölü'nden Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından periyodik olarak numune alınmakta ve analiz sonuçlarında yüzme suyu kalitesini etkileyecek bir değer bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, su analiz sonuçlarına da yer verilerek, 2020 yılı haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılan 6 su analiz sonuçlarına göre, "Beyaz Adalar olarak bilinen Akkumluk Plajı, Orman Plajı, Belediye Halk Plajı ve Doğanbaba Plajı'nda yüzme suyu kalitesinde en yüksek seviye olan "iyi" sonucu alındı.

Öte yandan geçtiğimiz ay Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğunu paylaşmıştı.