Toplam pistin bin 200, telesiyejin ise 950 metre uzunluğa sahip olduğunu aktaran Karaca, "Yeşilova, misafirlerimizi rahatlıkla gülümsetir çünkü dünyaca ünlü Salda Gölü ilçemizde. Gölün bu yılki ziyaretçi sayısı 450 binlere ulaştı. Kışın ise Salda Kayak Merkezi ile ilçemiz hem yaz hem de kış iki mevsim güzelliği de insanlara sunabilmektedir." şeklinde konuştu.