Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Salda Gölü kıyısında bulunan kaçak yapıların yıkıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Müdürlüğün değerlendirmeleri ve Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararına istinaden, deprem analiz raporları olumsuz çıkan ve izinsiz yapılar bulunan Sultan Pınarı Lokanta ve Tesislerinin yıkımı gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.