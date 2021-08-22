Salça için iki küçük çocuğu dövdü!

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Necati Ö., bahçedeki masaya kuruması için bıraktığı salçaya taş attıklarını iddia ettiği M.A.Ö. ile K.K.'nın yanına geldi.
ŞİKAYET EDİLEN KOMŞU SERBEST KALDI
DHA'nın haberine göre Necati Ö., çocukların yanına gelir gelmez M.A.Ö. ile K.K.'ya peş peşe tokat atmaya başladı. Bisikletin üzerindeki çocuklar, Necati Ö.'nün kendilerine vurmasıyla şoke olurken, o sırada yanlarında olan apartman görevlisi Mehmet T. ise yaşananlara müdahale etmedi. Bisikletlerini bırakıp evlerine dönen çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Kamera görüntülerini izleyen aileler, çocuklara darp raporu aldıktan sonra görüntülerle birlikte karakola giderek komşularından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Necati Ö, gözaltına alındı. Necati Ö, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
M.A.Ö.'nün annesi Selver Özcan, komşusunun yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Çocuğunu darp eden Necati Ö.'nün eşinin de M.A.Ö.'nün kulaklarını çektiğini öne süren Selver Özcan, şöyle devam etti:
"Cuma günü çocuklar aşağı indikten 10 dakika sonra bir bağırma sesleri duydum. Hemen aşağı baktım, komşumun oğlumu dövdüğünü gördüm. Çok sinirlendim ve aşağı indim. Aşağı indiğimde komşum olan çift, çocuklara 'Nasıl salçamıza taş atarsınız' diye bağırıyordu. Küçücük bir şey, salça önemli değil, gelip geçici bir şey. Çocukları dövmesi çok kötü bir şey. Kıyamadığımız çocuklarımıza başka birinin el kaldırmasına müsaade edemem. Komşumuzla birlikte karakola giderek şikayetçi olduk. Bizim istediğimiz, çocuklarımıza bunu yaşatanın cezasını bulmasını istiyoruz. Çocukları darp eden kişi emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu, sinirle tokat attığını söylemiş. Ama kamera kayıtlarında diğer çocuğa bir tokat değil bariz 5-6 kez vurduğu görülüyor. Benim çocuğum küçük, 6 yaşındaki çocuğun ensesine vurmuş, eşi de kulaklarını çekmiş."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!