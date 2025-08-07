Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Saklıkent Kanyonu nerede? Saklıkent Kanyonu hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Saklıkent Kanyonu nerede? Saklıkent Kanyonu hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Saklıkent Kanyonu, Türkiye'nin güneybatısında, Akdağlar'ın sarp yamaçları arasında binlerce yılda oluşmuş, ülkenin en önemli ve en çok ziyaret edilen doğal anıtlarından biridir. Ziyaretçilerine, metrelerce yükselen kaya duvarları arasında, buz gibi suların içinden yürüyerek ilerleme gibi eşsiz bir deneyim sunan bu kanyon, sadece jeolojik bir harika değil, aynı zamanda iki büyük turizm şehrinin de doğal sınırını oluşturan özel bir coğrafyadır. Bu jeolojik harikanın konumu, iki büyük turizm şehrinin sınırında yer almasıyla da özel bir önem taşır. Peki, Saklıkent Kanyonu nerede? Saklıkent Kanyonu hangi şehirde, ilde, bölgede? İşte bu soruların yanıtları ve kanyon hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:36
        Saklıkent Kanyonu nerede?
        Kanyonun coğrafi yapısı, onun sadece bir vadi değil, aynı zamanda iki ilin doğal sınırını çizen bir hat olduğunu gösterir. Saklıkent Kanyonu hangi ilde yer aldığı sorusu, bu nedenle Muğla ve Antalya'yı bir araya getiren karmaşık bir idari durumu ortaya koyar. Ayrıca Saklıkent Kanyonu konumu nedir ve bu konumun Fethiye, Kaş, Kalkan gibi popüler tatil merkezlerine olan yakınlığı, kanyonu bölge turizminin vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Kanyonun gizemli dünyasını ve tüm detaylarını keşfetmek için okumaya devam edin.

        SAKLIKENT KANYONU NEREDE?

        Saklıkent Kanyonu nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin güneybatısında, Akdağlar kütlesinin üzerinde, Eşen Çayı'nın oluşturduğu derin bir vadide yer aldığıdır. 1996 yılında milli park ilan edilerek koruma altına alınan bu doğa harikası, yaklaşık 18 kilometre uzunluğa ve yer yer 300 metreyi bulan derinliğe sahiptir. Kanyonun oluşumu, binlerce yıl boyunca Eşen Çayı'nın (antik çağdaki adıyla Xanthos Nehri) kireçtaşı (kalker) yapısındaki araziyi aşındırmasıyla gerçekleşmiştir. Konumu, hem doğal bir oluşum hem de popüler bir turizm merkezi olarak onu bölgenin en önemli cazibe noktalarından biri yapmaktadır.

        SAKLIKENT KANYONU HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE?

        Saklıkent Kanyonu hangi şehirde ve Saklıkent Kanyonu hangi ilde sorularının yanıtı, kanyonun en ilginç özelliklerinden birini ortaya koyar: Kanyon, idari olarak iki farklı ilin sınırını oluşturmaktadır. Kanyonu oluşturan Eşen Çayı, aynı zamanda Muğla ve Antalya illeri arasındaki doğal sınırdır. Bu nedenle kanyonun bir yamacı Muğla'nın Seydikemer (eski adıyla Fethiye'ye bağlı) ilçesine, diğer yamacı ise Antalya'nın Kaş ilçesine aittir. Ziyaretçiler kanyonun içinde yürürken, teknik olarak bir adımda Muğla'dan Antalya'ya geçmiş olurlar. Ancak kanyonun ana giriş kapısı, işletmeler, restoranlar ve diğer turistik tesisler, idari olarak Muğla tarafında yer aldığı için, Saklıkent genellikle Muğla'ya ve özellikle Fethiye'ye bağlı bir destinasyon olarak bilinir ve pazarlanır.

        SAKLIKENT KANYONU HANGİ BÖLGEDE?

        Kanyonun iki farklı ilin sınırında yer alması, Saklıkent Kanyonu hangi bölgede sorusuna da çift yanıtlı bir durum getirir. Muğla ili Ege Bölgesi'nde, Antalya ili ise Akdeniz Bölgesi'nde yer aldığı için, Saklıkent Kanyonu teknik olarak bu iki coğrafi bölgenin kesişim noktasında bulunur. Bu eşsiz konumu, ona her iki bölgenin de iklimsel ve bitki örtüsü özelliklerinden izler taşıma fırsatı verir. Tarihsel coğrafya açısından ise kanyon, Antik Çağ'da "Işık Ülkesi" olarak bilinen ve bugünkü Muğla ile Antalya'nın batısını kapsayan Likya (Lycia) bölgesinin tam kalbindedir. Bu nedenle Saklıkent, hem Ege'nin hem de Akdeniz'in doğal ve tarihi ruhunu bir arada barındıran özel bir yerdir.

        SAKLIKENT KANYONU KONUMU NEDİR?

        Saklıkent Kanyonu konumu nedir sorusu, onun bölgedeki popüler turizm merkezleriyle olan ilişkisini tanımlar. Kanyon, Fethiye'ye yaklaşık 50 kilometre, Kaş ve Kalkan'a ise yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alır. Bu stratejik konumu, onu bu üç önemli tatil beldesinde konaklayan yerli ve yabancı turistler için en popüler günübirlik gezi rotalarından biri haline getirir. Her yıl, özellikle nisan ayından ekim ayına kadar olan turizm sezonunda, on binlerce kişi tarafından ziyaret edilir. Akdağlar'ın eteklerindeki konumu, yazın en sıcak günlerinde bile buz gibi suları ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine bir sığınak sunar. Bu serinletici özelliği, Akdeniz ve Ege'nin sıcak ikliminde onu daha da cazip kılar.

        Yazı Boyutu
