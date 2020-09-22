"Saklı cennet" Halfeti'de kapsamlı temizlik

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Fırat Nehri üzerine yapılan Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyor.
Büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla gezen ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.
Geçen yıl yaklaşık 1 milyon günübirlik ziyaretçinin gezme fırsatı bulduğu ancak bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun azaldığı ilçede, doğal ortamın korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, bütçesinin tamamının Avrupa Birliği'nin karşıladığı proje kapsamında Halfeti'de "Avrupa Birliği ile göl temizleme" etkinliğini başlattı.
Toplumda çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak, deniz ve göl gibi alanların korunmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte, Halfeti'nin sahili, Birecik Baraj Gölü ve çevresinde temizlik yapılıyor.
Temizlik çalışmaları bölgede hafta boyunca devam edecek.
- "İlk günde yaklaşık yüz torba çöp toplandı"
ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın tarım, sanayi şehri olmasının yanında çok önemli bir turizm kenti de olduğunu söyledi.
Halfeti'nin bölgedeki en önemli turizm merkezlerinin başında geldiğini belirten Peltek, "Halfeti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir yer." dedi.
Peltek, proje kapsamında Avrupa Birliği'nin desteğiyle ilçenin sahilinde ve su içerisinde temizlik çalışması başlattıklarını anlattı.
Temizlik çalışmasıyla ilçeye gelen ziyaretçilere daha güzel bir ortam sunulacağını vurgulayan Peltek, şunları kaydetti:
"Temizliğin ilk gününde yaklaşık yüz torba çöp toplandı. İnşallah temizliğin sonunda gölün suyunun daha temiz olmasını sağlayacağız. Amacımız bu pandemi sürecinde sanayide, tarımda sıkıntılı bir dönem yaşamamız sebebiyle bacasız sanayi olan turizmimizi ve saklı cennetimiz olan Halfeti'yi daha iyi bir seviyeye getirip, bacasız sanayimizi daha işler bir duruma getirmek istiyoruz."
- "Gölün yüzeyinde çeşit çeşit çöpler toplanıyor"
ŞUTSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü de önce sahil kenarında daha sonra gölün yüzeyinde temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.
Özellikle gölün yüzeyinde her çeşit çöpe rastladıklarını ifade eden Yüncü, şöyle konuştu:
"Çöplerin içerisinde pet şişeler, kağıt ve plastik bardaklar, terlikten tutun çeşit çeşit çöpler toplandı, toplanıyor. İnşallah etkinliğin sonunda özellikle göl yüzeyindeki birçok çöpü temizlemiş olacağız. Etkinliğin sonunda da ilçedeki bir alanda fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Gerek temizlik gerekse fidan dikimiyle Halfeti'nin turizm alanındaki güzelliğine daha fazla güzellik katmış olacağız."
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