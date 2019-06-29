29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen, "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine göz kamaştıran doğal güzellikler sunuyor.
AA'nın haberine göre yerli turistlerin yanı sıra özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerin ilk uğrak mekanları arasında yer alan mağara, üzerindeki tarihi kalesiyle de ziyaretçilerini büyülüyor.
İçinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılayan mağara, girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılıyor. Mağaranın sol kolunda 150 metre, sağ kolunda da 400 metrelik yürüyüş yolu bulunuyor.
Çatlaklar sayesinde dış ortamla rahat hava akışı bulunan, yer altında olmasına rağmen vadide yüründüğü hissini veren mağaradan geçen derenin derinliği mevsimsel olarak değişiyor.
Yağışlı mevsimlerde 1,5 metreye yükselen mağaradaki suyun derinliği, yaz aylarında 25 santimetreye kadar düşüyor.
Çal Mağarası, doğal güzelliklerinin yanı sıra üzerinde bulunan kalesindeki çay evi, otantik kafe ve yöresel lezzetleriyle de ilgi görüyor.
"ÇAL MAĞARASI HER YÖNÜYLE TURİZMDE ÖN PLANDA"
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorloğlu, yaptığı açıklamada, bölge ve ülke turizminde ön planda olan Trabzon'un, yeni turizm sezonuna güzel başlangıç yaptığını söyledi.
Kentin doğa, tarih, dağ ve yayla turizmiyle öne çıktığına dikkati çeken Zorluoğlu, Çal Mağarası'nın da her yönüyle turizmde ön planda olduğunu vurguladı.
Zorluoğlu, mağaranın yerli turistlerin yanı sıra özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerden rağbet gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Çal Mağarası, doğal güzellikleri ve alternatif seçenekleri açısından turizme ayrı bir güzellik katıyor. Bu kapsamda da ziyaretçi potansiyeli giderek artan mağaramızı 2019 yılı itibarıyla şu ana kadar yerli yabancı 15 bin 884 turist ziyaret etti. Sezon boyunca bu rakamın giderek daha da artacağına inanıyoruz."
"ÇAL MAĞARASI, DAHA MODERN BİR YAPIYA KAVUŞMUŞ OLDU"
Belediye olarak turizmden alınan payı artırmanın gayreti içinde olduklarını belirten Zorluoğlu, Çal Mağarası’nı da turizmde daha da ön plana çıkarmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
Zorluoğlu, Çal Mağarası'nda yapılan yenileme ve yol çalışmalarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çal Mağarası’nın yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm sistemi, kamera sistemleri yenilendi. Proje kapsamında kollarıyla beraber Çal Mağarası’nın mevcut ahşap yürüyüş yolu sökülerek yerine mağaranın jeolojik yapısına ve ekosistemine uygun paslanmaz çelik yürüyüş yolu yapıldı. Çal Mağarası, yapılan çalışmalarla daha modern bir yapıya kavuşmuş oldu.
Böylece bu önemli turizm değerimizin giderek daha fazla turiste ev sahipliği yapacağına inanıyoruz."
Çal Mağarası'nın çevresiyle de ilgi gördüğünü söyleyen Zorluoğlu, mağaraya gelen turistlerin yörenin eşsiz güzelliklerinden de faydalandığını sözlerine ekledi.
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