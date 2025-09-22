Habertürk
        "Saklı cennet" Ayvacık'ta baraj suları çekildi | Son dakika haberleri

        "Saklı cennet" Ayvacık'ta baraj suları çekildi, kara ortaya çıktı

        "Saklı cennet" Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında yapılan bakım çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürüldü. Suların çekilmesiyle birlikte özellikle Ayvacık şehir merkezinde kara ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 18:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:00
        • 1

          "Saklı cennet" Samsun'un Ayvacık ilçesinde, Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın kapaklarında 15 Eylül’de bakım çalışması başlatıldı.

        • 2

          Bakım öncesi Hasan Uğurlu Barajı dip seviyeye indirildi, aşağısında bulunan Suat Uğurlu Barajı'nın da su seviyesi düşürüldü.

        • 3

          Suyun çekilmesiyle özellikle Ayvacık ilçe merkezinde kara göründü, gezinti gemileri karaya oturdu, uzun yıllar su altında kalan eski yapılar ortaya çıktı.

        • 4

          Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Suat Uğurlu Barajı onarımı işi muhtevasında bulunan dolusavak kapaklarının kumlama ve boyamasının yapılması, dolusavak kapak kontrol ünitelerinin makaralarının ve contalarının değişimi işlerinin yapılması için çalışma başlatıldı.

        • 5

          Yeşilırmak Nehri'nde Suat Uğurlu Barajı’nın yukarısında bulunan Hasan Uğurlu Barajı 15 Eylül’de dip seviyeye indirildi ve elektrik üretimi durduruldu.

        • 6

          Suat Uğurlu Barajı'ndaki onarım çalışmasının ardından Hasan Uğurlu Barajı'nda yeniden su depolanmaya başlandı.

        • 7

          Yeşilırmak üzerindeki Suat Uğurlu Barajı ve Hasan Uğurlu Barajı Hidroelektrik Santralleri(HES) 1981 yılında tamamlanmıştı.

        • 8
        • 9
