Sakla Beni oyuncu kadrosu: Sakla Beni oyuncuları isimleri ve karakterleri
Sakla Beni oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Aynı adama aşık olan iki yakın kız arkadaşın hikayesini konu alan Sakla Beni; 2 Kasım Perşembe günü Star TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Diziseverler için Sakla Beni dizisi oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları isimleri ve karakterleri...
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OGM Pictures imzalı Sakla Beni dizisi Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizinin ise senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme alıyor. İşte, Sakla Beni dizisi oyuncuları ve karakterleri...
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SAKLA BENİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Uraz Kaygılaroğlu - Mete
Cemre Baysel - İncila
Asude Selma Kalebek - Naz
Şenay Gürler - Belgin
Ceyda Düvenci - Filiz
Nilüfer Açıkalın - Gülten
Sevinç Erbulak - Füsun
Tamer Levent - Ziya
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SAKLA BENİ OYUNCU KADROSU
Sakla Beni dizisinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.
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SAKLA BENİ DİZİSİ KONUSU
Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?
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