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        Haberler Televizyon Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

        Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

        "Sakla Beni" dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Nadim Güç'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin ilk tanıtımında başrollerden Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek yer aldı. Peki, Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 01:16 Güncelleme: 09.10.2023 - 01:16
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        • 1

          Sakla Beni dizisinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Star Tv ekranlarında yayın macerasına başlayacak olan dizinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Peki, Sakla Beni dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Sakla Beni dizisi gerçek hikayeden uyarlama mı? İşte detaylar...

        • 2

          SAKLA BENİ OYUNCULARI

          Sakla Beni dizisinin kadrosunda şu isimler yer alıyor;

          Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asuda Kelebek, Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz, Emine Umar.

        • 3

          SAKLA BENİ KONUSU NE?

          Naz ve İncila'nın çocukluk arkadaşlığına dayanan hikayeleri, kıskançlıkla örülü bir dizi olaya dönüşüyor. Naz, Mete ile evlenmeye hazırlanırken, içinde yaşadığı karmaşık duygularla başa çıkmak zorunda kalıyor. İki ailenin de hırslı üyeleri arasındaki çatışmalar dizinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

        • 4

          SAKLA BENİ UYARLAMA MI?

          Sakla Beni dizisinin özgün bir senaryosu var. Dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin kaleme alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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