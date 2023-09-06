'Şakir'le motosiklete biniyor, kahveye gidiyor

Sonra dışarıda gezmeye başladık. Ben motosiklet kullanmayı seviyorum belki onunla da olur diye onu da bindirdim. O da alıştı buna ve biz köyüme gidip gelmeye başladık. Haftada bir kere git gel 30 kilometre yol yapıyoruz. Birlikte kahveye de gidiyoruz.