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        Haberler Yaşam 'Şakir'le motosiklete biniyor, kahveye gidiyor

        'Şakir'le motosiklete biniyor, kahveye gidiyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 28 yaşındaki Uğur Günay, 6 ay önce sahiplenip 'Şakir' ismini verdiği papağanından ayrılmıyor. Motosikletle şehir turu attığı omzundan ayrılmayan papağanıyla sürekli birlikte olduklarını belirten Günay, "Dostluğumuz gün geçtikçe pekişti, birlikte kahveye de gidiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:17
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          Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve nakliyecilik yapan Uğur Günay, 6 ay önce bakımını yapamayan arkadaşının sultan papağanını sahiplendi.

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          DHA'nın haberine göre 'Şakir' ismini verdiği papağanıyla bağ kuran Günay, onunla zaman geçirmeyi de seviyor. Papağan Şakir, sahibi nereye giderse omzundan inmiyor. Dışarıda gezmeye, market alışverişine, kahveye sahibinin omzunda giden Şakir, çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

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          PAPAĞANLA 16 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ AİLEYE ZİYARET

          Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Günay, papağanıyla motosikletine binip 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret ediyor. Günay, 1 ay önce dünyaya gelen kızı Hazal Sara gibi, papağanıyla ilgilendiğini de belirtti.

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          Şakir'in daha önceden arkadaşına ait olduğunu söyleyen Uğur Günay, "Kuş aslında benim bir arkadaşımdaydı. Normalde hayvanları sever ama bu kuşa eziyet çektirdiğini gördüm.

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          Ben de rica ettim istedim. O da beni kırmadı. Sonra ben kuşa evde bakmaya başladım. Kuş çok ürkmüş zamanında işkence görmüş galiba, arkadaşım da ona kötü davrandığını, kızdığını söyledi. Zamanla birbirimize alıştık, normalde yemek yemiyor ama ben yemek yerken o da gelip yiyor.

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          Sonra dışarıda gezmeye başladık. Ben motosiklet kullanmayı seviyorum belki onunla da olur diye onu da bindirdim. O da alıştı buna ve biz köyüme gidip gelmeye başladık. Haftada bir kere git gel 30 kilometre yol yapıyoruz. Birlikte kahveye de gidiyoruz.

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          Yanımdan ayırmıyorum kuşumu, hava güzel oldukça gezdiriyorum. Kafesi devamlı olarak açık, evden kaçmaz. Bizden hiç ayrılmıyor. Isırma huyu kesinlikle yok. Evliyim, bir çocuğum oldu. İnşallah Şakir´le de güzel bir dostlukları olacak" dedi.

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