İHA

Aydın'ın 'Sakin Şehir (Cittaslow)' olarak bilinen ilçesi Yenipazar'daki mesire alanında çıkan kavgada bıçaklandığı iddia edilen Güven Serindere (39),hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çamlık mevkiinde Güven Serindere ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Güven Serindere vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

Serindere'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serindere'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yenipazar Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçisi olan Serindere'nin yakınları acı haberle yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.