21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihi İpek Yolu üzerindeki Hacı Atıf Hanı, Fenerli Konağı, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örnekleri, bozulmamış tarihi dokusu, doğası, tahta kaşık ve Taraklı bezinden yapılan hediyelik eşyalarıyla dikkati çeken Taraklı, çok sayıda yerli turisti ağırlıyor.
AA'nın haberine göre Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanmasıyla oluşturulan, devre mülk sistemiyle işletilen tesisin de yer aldığı Taraklı'ya gelen ziyaretçiler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli 100'ün üzerindeki korumaya alınan tarihi yapıları da gezebiliyor.
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede önceden az sayıda butik otelin bulunduğunu fakat termal tesislerin devreye girmesiyle konuklama sorununun çözüldüğünü söyledi.
DOLULUK ORANI YÜZDE 80'İ GEÇTİ
Tatil dolayısıyla konaklama yerlerindeki doluluk oranının sevindirici olduğunu belirten Pilavcı, "İlçemizde turizm gerçekten bizim isteğimizin üzerinde seyrediyor, bu da bizleri ve esnaflarımızı oldukça sevindiriyor" dedi.
Pilavcı, ilçenin çocuklar için de iyi bir yer olduğunu dile getirerek, "Çocuklar büyükşehirlerde okulların bahçelerinde dört duvar arasına sıkışıp kalıyorlar ve böyle güzel yerlere geldiklerinde ise çok hoşnut oluyorlar ve buralarda sokaklarda gönüllerince geziyorlar, eğlenebiliyorlar. İlçemize gelen yerli turistlerimiz ilçemizin tarihi konaklarını geziyorlar, alışveriş yapıyorlar ve mutlu bir şekilde sakin şehrimizden ayrılıyorlar" diye konuştu.
Termal tesisin müdürü Tülay Önal da tesislerindeki doluluğun yarıyıl tatili dolayısıyla yüzde 80'i geçtiğini söyledi.
"BURADA ENERJİ TOPLUYORUM"
Tatilcilerden Bahar Özkan da ailesiyle Taraklı'ya yarıyıl tatilini değerlendirmeye geldiklerini vurgulayarak, "Burası çok güzel bir yer. Termal tesislerinde de kalıyoruz ve arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynuyoruz, ailemle tarihi evleri görmek için geziyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Burada enerji topluyorum ve tatilimi güzel bir şekilde yapıyorum" şeklinde konuştu.
Kars'tan Taraklı ilçesine çocuklarıyla gelen Hatice Cebeci Zenger de ilçenin tarihi dokusu, eski Osmanlı evleri ve sakinliğinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bizim için tam bir kış tatili oldu, burada termalde kalıyoruz ve buraları tanımaya çalışıyoruz. Çocuklarımızla sakin ve huzurlu bir tatil geçiriyoruz" dedi.
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