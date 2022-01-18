'Sakin şehir' Taraklı'daki tarihi konaklar bembeyaz

AA'nın haberine göre Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden Yunuspaşa Camisi, tarihi konakları, el sanatları, yöresel lezzetleri ve misafirperverliğiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taraklı'da kar etkili oldu.