Sakin şehir sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi

Yöreyi "doğanın başkenti" olarak tanımlayan Kaymakam Onur Özaydın, yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Özellikle sonbahar döneminde yeşil, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızı renklere bürünen doğanın renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunduğunu dile getiren Özaydın, "Şavşat ilçemiz bu anlamda hem fotoğraf sanatçılarının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmekte. Pandemi sürecinde olsak da yerli ve yabancı turistlerin ilgisi ilçemize oldukça fazla. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz."