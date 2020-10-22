Sakin şehir sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor. AA'nın haberine göre İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan sakin şehir, sonbaharda bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.
Güzellikleriyle her sonbaharda yüzlerce yerli ve yabancı profesyonel fotoğrafçıyı ağırlayan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sükunet ve huzur içinde tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Yöreyi "doğanın başkenti" olarak tanımlayan Kaymakam Onur Özaydın, yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Özellikle sonbahar döneminde yeşil, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızı renklere bürünen doğanın renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunduğunu dile getiren Özaydın, "Şavşat ilçemiz bu anlamda hem fotoğraf sanatçılarının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmekte. Pandemi sürecinde olsak da yerli ve yabancı turistlerin ilgisi ilçemize oldukça fazla. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz."
Yörenin doğal güzelliğinin yanı sıra çok sayıda turistik değere sahip olduğunun altını çizen Özaydın, ilçede tarihi öneme sahip Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi yapıların da turizm için önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Burada doğa, tarih ve kültürün harmanladığını kaydeden Özaydın, şöyle devam etti:
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