Düzce'den gelen Temel Kırali ise Şavşat'ın gezilmesi gereken bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Ben daha önce Düzce'ye yakın olması dolayısıyla Abant, Yedigöller'i görmüştüm. Burası da hem tabiat hem de hava olarak muazzam. Herkesin buraya gelip görmesini arzu ederiz" dedi. Meryem Oğuz da Rize'nin Ardeşen ilçesinden geldiğini belirterek, "Buraya 5 veya 6'ncı gelişim, çok güzel. Dinlenmek, huzur bulmak, doğa, tabiat, yeşillik, ne ararsan her şey var" ifadelerini kullandı.