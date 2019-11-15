15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Artvin'in Şavşat ilçesi, doğal güzelliği, Karagöl'ü, ahşap mimarisi, milli parklarının sonbahar renklerine büründüğü bugünlerde düğün fotoğrafı çektiren çiftlerden yoğun ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre İtalya'da 2015 yılında düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından ünlenen Şavşat, şehrin stres ve gürültüsünden bunalıp doğayla iç içe sakin ortamda tatil yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.
Karagöl, Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanlara da ev sahipliği yapan Şavşat, sonbaharda yeşilin onlarca tonunun yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi renkleriyle fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.
İlçe, eşsiz güzelliğiyle dünyaevine giren çiftlerin özel anlarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.
Düğün fotoğraflarını, kapalı mekanlar yerine doğada çektirmek isteyen çiftler, başta ladin ve çam ormanlarıyla kaplı Karagöl olmak üzere, sunduğu kartpostallık görüntülerle büyüleyen alanlarda mutluluklarını perçinliyor.
18 yıldır fotoğrafçılık yapan Hakan Aydın, doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in, son yıllarda gelin ve damatların fotoğraf çekim merkezi haline geldiğini söyledi.
Kentin barındırdığı doğal güzellikleriyle ziyaretçi akınına uğradığına işaret eden Aydın, "Dünyaevine girecek gelin ve damatlar, özellikle sonbahar mevsimini tercih ediyor çünkü sonbaharda doğa bütün renkleriyle insanları büyülüyor. Bu yıl yaklaşık 80 çiftin, düğün öncesi doğada fotoğraflarını çekerek albüm haline getirdim" dedi.
Derya Tekin ve Asım Altun çifti ise düğünlerini özellikle sonbahar mevsiminde yapmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İkimiz de Şavşatlıyız. Burada doğduk ve büyüdük. Bugünlerde dünya evine gireceğiz. Düğünümüzü yazın yapacaktık ancak sonbahardaki renk cümbüşüyle yeryüzü cenneti ilçemizde dış mekan fotoğraf çekimi yapmak için erteledik. Gelinlik ve damatlığımızı giyerek sararan ağaçların altında bol bol fotoğraf çektirdik. Hem doğanın güzelliğini doyasıya yaşadık hem de çok güzel fotoğraf kareleriyle bu mutluluğumuzu ölümsüzleştirdik. Doğa o kadar eşsiz bir güzelliğe bürünmüş ki fotoğraf çekiminde çok heyecanlandık ve mutlu olduk. İyi ki sonbaharda evlenmeyi düşünmüşüz."
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