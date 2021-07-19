"Sakin şehir" Perşembe'de Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, AA muhabirine, salgında normalleşme sürecine girilmesinin ardından ilçelerinde adeta turizm patlaması olduğunu söyledi.
Özellikle havaların sıcak olmasından dolayı kıyı şeritleri ve koyların tıklım tıklım dolu olduğuna işaret eden Tandoğan, "Şu anda belki ilçe nüfusumuz beş katına çıktı. Tabii ki hizmet vermekte de zorlanıyoruz. Bazı noktalarda zorlandığımız oluyor." dedi.
Tandoğan, ellerinden geldiğince bütün ekiple ilçeye gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayarak hiç kimseyi mağdur etmeden çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
İlçelerinin "sakin şehir" unvanlı olduğunu anımsatan Tandoğan, mümkün olduğunca bu sakinliği korumaya gayret ettiklerini dile getirdi.
Turistlere daha iyi hizmet vermek adına özellikle otel sayısını ve mesire alanlarını artırmaya gayret ettiklerini belirten Tandoğan, bu konuda ayrıca çalışma yürütüldüğü kaydetti.
Tandoğan, yoğunluk nedeniyle çok ciddi park sorunu yaşandığını ifade ederek, "İlçemizce müthiş bir trafik akışı var. İnşallah bazı eksik olan altyapımızı da tamamlayıp bu sorunları bir daha yaşamayacağız." dedi.
Perşembe'deki hareketliliğinin Ege Bölgesi'ni aratmadığını dile getiren Tandoğan, gelen herkesin özellikle temizliğe ve çevreye karşı duyarlı olmasını istedi.
Tandoğan, ziyaretçilerin ilçede denizi sıkça kullanmasının yanı sıra Timsah Adası, Yason Burnu ve Hoynat Adası'nı ziyaret ettiğini, buraların da oldukça rağbet gördüğünü sözlerine ekledi.
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