"200 KRİTER 2 YILDA TAMAMLANDI"

Ahlat'ın kültürel ve doğal güzellikleriyle büyük bir zenginliği barındırdığını belirten Çoban, şöyle devam etti:

"İnsanlığın tahrip etmeyi başaramadığı zenginlikleri barındırıyoruz. Bu zenginlik hem Tarihi Kentler Birliği hem de UNESCO Dünya Mirası içinde yer almamızı sağladı. Uluslararası Cittaslow'u takip ediyorduk. Bu koridorun içerisinde yer almamak bizim değil Cittaslow'un kaybı olurdu. Bu vesiyle Türkiye ve İtalya'daki temsilcilerle bir araya gelerek kriterlerini öğrendik. Huzurun yüksek olması, trafik kurallarının ihmal edilmemesi, cadde, sokak, kaldırımların pırıl pırıl olması gibi 200 kriter vardı. Bu kriterleri 2 yılda tamamladık."